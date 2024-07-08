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Раскрыт самый надежный японский автомобиль этого года

Им оказался седан премиального суббренда Toyota

Текст: Алексей Шмидт
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Когда люди начинают говорить о надежности, первое, что многим приходит в голову, это компания Lexus. И в этом есть логика. Премиальный суббренд Toyota всегда с особой ответственностью относился к репутации головной марки и стремился не посрамить ее своими моделями. Причем настолько, что нередко опережал «Тойоту» в надежности. 

Накануне крупный автомобильный портал «Top Speed» опубликовал материал, в котором назвал самый безотказный японский автомобиль 2024 года. И им оказалась одна из моделей Lexus – в частности седан IS.

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В своем мнении журналисты опираются на исследование аналитиков «J.D.Power», удостоивших Lexus IS оценкой надежности в 88 баллов из 100.

Машину похвалили за ее линейку силовых агрегатов, включающую в себя 2-литровый мотор с турбонаддувом 8AR-FTS, 3,5-литровый V6 2GR-FKS и 5-литровый 2UR-GSE. Всю троицу назвали образцом безотказности, а первые два настоящими легендами по своей «пуленепробиваемости». 

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Lexus IS gallery thumbnail desktop 1440x811 LEX ISG MY21 0072 01 M75 1

Кроме того, Lexus IS получил от этого же издания звание лучшего компактного автомобиля класса люкс, который опережает даже знаменитый в своем сегменте BMW 3-Series. 

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Утверждается, что японская 4-дверка обходит баварского конкурента в надежности, соотношении цены/качества, в плавности работы подвески, а также ликвидности при последующей перепродаже. 

Источник:Top Speed
Фото:Lexus

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