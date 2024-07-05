Какие корейские автомобили скупают сами корейцы

До того как российский рынок заполонили китайские автомобили, одними из лидеров по продажам в нашей стране были корейские машины. Многие из таких моделей становились у нас безоговорочными бестселлерами (к примеру те же Kia Rio и Hyundai Solaris, а также Hyundai Creta). Портал Daily-Motor.Ru решил взглянуть на внутренний рынок Южной Кореи и выяснить, какие машины сейчас предпочитают сами корейцы.

В основу нашего чарта легла статистика, опубликованная местными СМИ. В нее входят цифры продаж новых автомобилей на южнокорейском рынке по итогам июня 2024 года.

Genesis GV70

Открыл десятку наиболее популярных корейских машин в самой Южной Корее кроссовер Genesis GV70. Объем реализации таких автомобилей за первый месяц лета составил 4 тысячи 651 единицы.

Hyundai Avante

Строчкой ниже расположился седан Hyundai Avante, известный за пределами южной части корейского полуострова как Elantra. Продажи этой 4-дверки в стране в июне составили 4 тысячи 664 единицы.

Hyundai Porter

Восьмым стал коммерческий грузовичок Hyundai Porter, нашедший месяцем ранее 4 тысячи 867 покупателей, а седьмая позиция досталась кроссоверу Hyundai Santa Fe, недавно переехавшему в новое поколение (5 тысяч продаж).

Kia Seltos

Шестое место зарезервировал за собой хорошо известный в России кроссовер Kia Seltos с результатом в 5 тысяч 399 продаж за июнь. Что касается списка лидеров (ТОП-5 в Южной Корее), то он выглядит следующим образом:

5 место – Hyundai Grandeur (5 тысяч 703 штуки);

4 место – Hyundai Sonata (5 тысяч 712 штук);

3 место – Kia Sportage (5 тысяч 815 штук);

2 место – Kia Sorento (7 тысяч 307 штук);

1 место – Kia Carnival (8 тысяч 97 штук).