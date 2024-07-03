«Просто не ломаются»: австралийцы назвали самые безотказные машины 

Измерить надежность автомобиля бывает непросто. Особенно если учитывать, что этот показатель сильно варьируется в зависимости от марки, модели, дорожных условий и привычек водителя, а также графика технического обслуживания и многого другого.

Тем не менее, надежность все еще один из приоритетов сегодняшних покупателей на рынке. И, пожалуй, нет лучшего способа судить о ней, чем на основе реального опыта людей.

Журналисты портала «Drive» провели опрос представителей автомобильной промышленности (от механиков до руководителей и даже гонщиков), попросив их назвать самые надежные автомобили на основе опыта владения. Результаты оказались интересными.

В список машин, которые по мнению реальных австралийцев почти не ломаются, вошли: Ford Territory, Ford Cortina первого поколения, Chevrolet Silverado, Volkswagen Golf R шестого поколения, Toyota Land Cruiser, Subaru Outback, Toyota Camry Hybrid, Toyota Yaris, Toyota Corolla, почти автомобили Honda, а также Hyundai i30.

Ранее это же издание публиковало список самых ненадежных машин. В их числе оказались: Chevrolet Cruze и Captiva (в Австралии их продают под маркой Holden), ранние Ford Focus, старые Nissan Navara, а также подержанные автомобили Fiat, Chrysler и Jeep.