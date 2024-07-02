Раскрыт лучший среднеразмерный автомобиль премиум-класса, который можно смело выбирать в 2024 году

Компания Genesis появилась в 2015 году как премиальный суббренд концерна Hyundai. С тех пор ей удалось выпустить на рынок немало моделей, а некоторые из них стабильно входят в списки лучших автомобилей в своем классе. Накануне этот корейский автопроизводитель получил еще одну награду. На этот раз она досталась его седану G80.

Четырехдверка бизнес-класса первенствовала в последнем рейтинге надежности издания «J.D.Power» (Initial Quality Study), в котором аналитики оценивают качество машин в зависимости от сегмента.

Исследование основывается на опросе 99 тысяч 144 владельцев автомобилей. По его результатам всем моделям выставлялась оценка, основанная на количестве проблем, возникших на каждые 100 автомобилей (PP100) в течение первых 3 месяцев владения. Чем ниже оказывалась цифра, тем выше было качество машины.

В итоге в категории премиальных брендов Genesis удалось расположиться на третьем месте со 184 проблемами на 100 выпущенных автомобилей, а ее флагманскому седану G80 и вовсе одержать победу в категории среднеразмерных машин премиум-класса.

Напомним, актуальная генерация Genesis G80 пережила обновление в самом конце 2023 года и с тех пор даже успела приехать на российский рынок.

Цены на рестайлинговый корейский 5-метровый седан у нас варьируются в пределах 5 миллионов 466 – 10 миллионов 850 тысяч рублей.