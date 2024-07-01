Эти автомобильные компании делают самые надежные моторы: ТОП-5

Надежность той или иной машины нередко определяется тем, насколько крепок ее двигатель. Но какие автопроизводители делают действительно безотказные моторы? Разобраться в вопросе взялись авторы портала «Yahoo.Finance», составившие ТОП-5 автомобильных компаний, выпускающих самые крепкие силовые агрегаты.

Ford

Знаменитая американская марка, обладающая долгой историей в моторостроении. Самыми крепкими двигателями этой компании называют силовые агрегаты 5.0 Coyote V8 и 3,5 EcoBoost V6.

General Motors (Chevrolet)

Включающий в свой состав огромное количество брендов (от Buick до Pontiac и даже Lotus) концерн построил бесчисленное количество двигателей. Но среди всех них самыми надежными моторами считаются агрегаты Chevrolet.

Особняком в списке этого автопроизводителя стоит легендарный 5,7-литровый мотор LT1, который приводил в движение Corvette и Camaro в 90-х. Впрочем, не сильно отстают от него и современные двигатели Chevrolet, которые стабильно занимают высокие места в рейтингах «J.D.Power».

Lexus

Надежность – отличительная черта премиального суббренда Toyota, чего нельзя сказать о большинстве других люксовых автопроизводителях на рынке. Модели Lexus, оснащенные такими моторами как 2JZ, 1UR-FE и 2GR считаются одними из самых безотказных в мире.

Honda

На протяжении десятилетий Honda завоевывала репутацию производителя двигателей, которые способны проезжать сотни тысяч километров без особого внимания к ним со стороны автовладельцев. Типичный срок службы почти любой модели этой японской компании составляет около 500 тысяч километров. И все благодаря их удачным моторам.

Независимо от того, оснащен ли автомобиль двигателем K-Series (Honda Civic SI, Element, CR-V) или J35 (Honda Pilot, Acura MDX, Honda Accord, Honda Odyssey), либо же использует H22A (Prelude и многочисленные версии Accord), можно быть уверенным в их высочайшем качестве и долговечности.

Toyota

Абсолютный лидер, когда речь заходит о надежности двигателей. Практически все моторы Toyota являются образцовыми с точки зрения безотказной эксплуатации.

Среди двигателей, прошедших испытание временем, выделяют 2GR 3,5 V6, приводивший в движение многие популярные модели бренда (Tacoma, Camry, Highlander и Avalon).

Отдельного упоминания также заслуживают производительные агрегаты 1JZ и 2JZ плюс семейство моторов UZ, применяющихся к целом списке роскошных 4-дверок компании, микроавтобусах, пикапах и внедорожниках (от Land Cruiser до Tundra).