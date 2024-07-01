Европейские механики назвали самые дорогие поломки в автомобилях

Ремонт – неотъемлемая часть эксплуатации любого автомобиля. И когда с машиной что-то идет не так важно знать, насколько серьезной оказалась поломка и сколько придется заплатить, чтобы устранить возникшую неисправность.

Испанский журнал «Periodismodelmotor» составил список из 10 самых дорогих технических проблем в автомобилях. ТОП формировался с учетом ориентировочных цен на запчасти, а также затраты на рабочую силу в размере 65 евро в час (6 тысяч 100 рублей).

Система кондиционирования воздуха

Элемент автомобиля, отвечающий не за ездовые характеристики, а за комфорт. Система обладает несколькими деталями, но чаще всего среди них выходят из строя компрессор и испаритель.

В случае поломки первого на ремонт уходит примерно 3 часа работы, а цена запчастей составляет около 1500 евро (140 тысяч 800 рублей). Что касается испарителя, то его ремонт обходится в среднем в 1000 евро (94 тысячи рублей) и требует около 2 часов работ.

Блок цилиндров двигателя

Сложный элемент, являющийся сердцем автомобиля. Из-за большого количества деталей, связанных с ним, ремонт может занимать от 16 до 20 часов, а затраты на запчасти способны превышать отметку в 5 тысяч евро (470 тысяч рублей).

Шатуны

Дороговизна замены этих деталей обусловлена не столько их ценой, сколько часами труда, которые необходимы для снятия старых и установки новых. Замена всех 4 шатунов в двигателе требует в европейских мастерских от клиентов около 2 тысяч 700 евро (253 тысячи рублей) и до 20 часов работ.

Коробка передач

Одна из самых сложных систем в автомобиле, которая предполагает большое количество работ независимо от того, механическая это трансмиссия или автоматическая. С МКПП европейские механики чаще всего «возятся» около 9 часов, а владельцы платят за запчасти к ней от 7 до 10 тысяч евро (658 тысяч – 940 тысяч рублей).

В случае с «автоматами» расценки выше – от 11 до 14 тысяч евро (1 миллион 33 тысячи – 1 миллион 315 тысяч рублей) за запчасти. На ремонт уходит примерно 11 часов.

Коленвал

Еще один случай, когда цена самой детали не является очень высокой, но поскольку получить к ней доступ непросто, попутно механикам приходится демонтировать много других элементов. И в итоге выставленный счет может сильно удивить автовладельца в худшую сторону. По подсчетам испанских автомастерских, замена коленвала потребует 3 тысячи 300 евро за саму деталь (310 тысяч рублей) и до 17 часов работ.

Головка блока цилиндров

Она отвечает за закрытие камер сгорания и необходима для работы двигателя. На ее ремонт уходит около 16 часов труда, а сама запчасть оценивается в среднем в 5 тысяч евро (470 тысяч рублей).

Сажевый фильтр

Деталь служит для улавливания загрязняющих частиц, образующихся в результате сгорания. Замена фильтра занимает всего 2 часа, но сам он стоит недешево – порядка 2 тысяч 500 евро (235 тысяч рублей).

Форсунки

Как и в случае с сажевым фильтром, основные затраты здесь приходятся на сами запчасти (3 тысячи 900 евро или 367 тысяч рублей), а не на работу по их замене (примерно 3 часа).

Турбина

Ремонт этого важного компонента двигателя требует в Европе около 11 часов работ, а его цена составляет примерно 2 тысячи 800 евро (263 тысячи рублей).

Маховик

Деталь, регулирующая вращение коленчатого вала. Ее замена требует 12 часов работ, а за саму запчасть придется выложить в среднем около 1 тысячи 600 евро (150 тысяч 500 рублей).