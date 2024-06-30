Раскрыты самые крепкие японские кроссоверы последнего десятилетия

Продукция японского автопрома считается практически неубиваемой. И это касается не только седанов, хэтчбеков и минивэнов, но и кроссоверов с внедорожниками.

Какие представители сегмента SUV можно назвать самыми крепкими рассказали журналисты портала «HotCars», составившие десятку самых надежных японских кроссоверов и внедорожников.

В основу ТОП-а легла информация о количестве поломок, выявленных в ходе технического обслуживания машин за последние 10 лет.

Открыл этот список «паркетник» Mazda CX-30 (2020 года), которому присудили 83 балла из 100. Следом расположилась целая очередь из машин, которые получили от авторов рейтинга оценку на 1 балл больше, чем компактный кроссовер «Мазды» (84 балла из 100): Subaru Forester (2024), Lexus GX (2023), Honda Pilot (2024), Mazda CX-5 (2022), Toyota Highlander (2018) и Toyota RAV4 (2016).

В тройке лучших бронза досталась Nissan Armada (он же Patrol) 2020 года. Надежность этой модели была оценена в 85 баллов из 100 возможных.

Второе место с аналогичным показателем занял Toyota 4Runner 2017 года, а самым крепким японским SUV последних 10 лет был признан Lexus RX 2020 года, удостоившийся от аналитиков отметки за надежность в 87 баллов из 100.