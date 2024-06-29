Раскрыты самые качественные автомобили: они почти не ломаются

В мире существует немало аналитических агентств, которые периодически публикуют собственные рейтинги лучших и худших автомобилей. Но особое место среди них занимает международная организация J.D.Power, которая считается чуть ли ни самой авторитетной среди таких компаний.

Накануне ее специалисты опубликовали результаты собственного исследования «Initial Quality Study», в котором они попытались выявить самые качественные автомобили в 2024 году для каждого сегмента.

Абсолютным победителем в этом рейтинге оказался Lexus LC. Что касается самых качественных машин в отдельных сегментах, то список выглядит следующим образом:

Компактные премиальные автомобили:

Самая высокая оценка: BMW 2-Series;

Среднеразмерные автомобили:

Самая высокая оценка: Toyota Camry;

2 место – Nissan Altima;

3 место – Chevrolet Malibu;

Компакт-кары:

Самая высокая оценка – Kia Forte;

2 место – Nissan Sentra;

3 место – Hyundai Elantra;

Премиальные спортивные автомобили:

Самая высокая оценка – Lexus LC;

2 место – Porsche 911;

3 место – Chevrolet Corvette;

Компактные премиальные автомобили:

Самая высокая оценка – Lexus IS;

2 место – Cadillac CT4;

3 место – BMW 3-Series;

Среднеразмерные премиальные автомобили:

Самая высокая оценка – Genesis G80;

2 место – BMW 5-Series;

Маленькие кроссоверы:

Самая высокая оценка – Ford Bronco Sport;

2 место – Kia Seltos;

3 место – Kia Soul;

Среднеразмерные премиальные кроссоверы:

Самая высокая оценка – Cadillac XT5;

2 место – Lexus RX;

Компактные премиальные кроссоверы:

Самая высокая оценка – Lexus UX;

2 место – Audi Q3;

Компактные кроссоверы:

Самая высокая оценка – Chevrolet Equinox;

2 место – GMC Terrain;

3 место – Hyundai Tucson;

Компактные премиальные кроссоверы:

Самая высокая оценка – BMW X4;

2 место – Alfa Romeo Stelvio;

3 место – Porsche Macan;

Среднеразмерные кроссоверы:

Самая высокая оценка – Nissan Murano;

2 место – Chevrolet Blazer;

3 место – Ford Edge;

Большие кроссоверы:

Самая высокая оценка – Chevrolet Tahoe;

2 место – Chevrolet Suburban;

Большие премиальные кроссоверы:

Самая высокая оценка – Infiniti QX80;

2 место – Cadillac Escalade;

3 место – Land Rover Range Rover.