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Электромобили и гибриды гораздо хуже по качеству, чем их бензиновые и дизельные аналоги

Опубликованы неожиданные результаты исследования

Текст: Алексей Шмидт
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Один из самых популярных тезисов сторонников электромобилей и гибридов заключается в том, что они требуют меньшего технического обслуживания и дешевле в эксплуатации, чем бензиновые и дизельные машины.

Впрочем, недавнее исследование качества, проведенное аналитиками «J.D.Power» разбивает это утверждение в пух и прах. А все потому, что владельцы электрокаров и гибридов сообщают о гораздо большем количестве проблем, нежели их коллеги, использующие автомобили, работающие исключительно на бензине или дизельном топливе.

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В исследовании 2024 года журналисты оценили качество автомобилей, основываясь на количестве проблем с каждой моделью на 100 выпущенных единиц (PP100). По результатам выяснилось, что среднее число неисправностей, на которые жалуются владельцы, в случае с бензиновыми, дизельными машинами составило 180 поломок на 100 собранных авто, тогда как на долю электромобилей и гибридов пришлось целых 266 неисправностей на каждую сотню автомобилей. 

Даже считающиеся образцовыми электромобили Tesla провалились в рейтинге, поскольку их клиенты сетовали на проблемы с поворотниками и органами управления стеклоочистителями. 

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В итоге самыми качественными были признаны автомобили американской марки RAM с результатом в 149 проблем на 100 машин. На втором месте расположился Chevrolet – 160/100, а на третьем – Hyundai (с 162 поломками на каждые 100 автомобилей).

Что касается аутсайдеров, то ими оказались три автопроизводителя, выпускающих исключительно электромобили.

32-е место заняла компания Rivian с 266 проблемами на каждые 100 выпущенных машин. Предпоследняя строчка досталась Tesla с аналогичным показателем, а самыми некачественными автомобилями были признаны электрокары шведского бренда Polestar с 316 поломками на каждые 100 произведенных машин. 

Источник:J.D.Power
Фото:Tesla, J.D.Power

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