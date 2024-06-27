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Воры внезапно нацелились на пикапы Toyota Tacoma 

Их интересует лишь конкретная деталь

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Toyota представила новое поколение пикапа Tacoma в 2023 году. С переходом в следующую генерацию машина сохранила присущую ей и раньше «раму», но перебралась на более современную архитектуру TNGA-F. 

Автомобиль оказался популярным на рынках сбыта, но недавно на него и его предшественников воры устроили настоящую охоту. Преступников интересует в их конструкции лишь одна деталь.

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Как сообщает издание «Motorbiscuit» в США резко выросло количество инцидентов, связанных с пикапами Toyota Tacoma. Лишь в одном городке в Калифорнии с апреля по май их составило более двух десятков.

Воров интересует не сам пикап, а его откидная задняя дверь. Она становится мишенью преступников не из-за того, что особо ценится на рынке, а лишь из-за своей конструкции, позволяющей легко отстегнуть эту деталь и украсть ее менее чем за минуту.

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Дизайн откидной двери грузового отсека в этой модели Toyota не меняется на протяжении уже многих лет, поэтому она подходит почти на все варианты такого пикапа практически без переделок. А если ворам не удается ее реализовать, то они просто сдают ее на металлолом. 

В некоторых регионах ситуация зашла настолько далеко, что дилеры жалуются на отсутствие таких деталей на складах. Ожидание завоза их новых партий уже растянулось почти на полгода. 

Источник:Motorbiscuit
Фото:Toyota

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