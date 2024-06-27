Раскрыты самые надежные немецкие автомобили последних 10 лет

Для многих автомобилистов в России продукция немецкого автопрома считается ненадежной, особенно если сравнивать ее с японскими машинами. Тем не менее даже среди таких моделей существует немало вариантов, которые способны удивить своей выносливостью.

Журнал Top Speed составил десятку немецких автомобилей, которые можно считать наиболее крепкими. В своем исследовании авторы черпали вдохновение с оценок, выставленных моделям из Германии авторитетным аналитическим изданием «J.D.Power».

10 место – Audi Q5 (2017)

Среднеразмерный «паркетник», который по своей философии идет вразрез с Honda CR-V, но при этом почти не отстает от него по надежности.

Ранние модели Q5 страдали от многих технических проблем, но со вторым поколением, производство которого начали в 2017 году, баварцам удалось исправить почти все недостатки модели. Оценка надежности – 82 балла из 100.

9 место – Audi A3 (2016)

Компактный семейный автомобиль, который за годы своего существования завоевал множество наград, к примеру «Всемирный автомобиль 2014 года». Несмотря на то, что A3 редко считают сверхнадежной машиной, она зарекомендовала себя как одна из самых крепких в линейке автопроизводителя. Оценка надежности – 83 балла из 100.

8 место – Volkswagen Tiguan (2016)

Изначально спроектированный на платформе Golf компактный кроссовер VW предлагал изысканный и высококлассный интерьер, который сочетался с отличной управляемостью и неплохой динамикой. Машина стала бестселлером. И это оказалось возможно во многом благодаря ее выносливости, оцененной экспертами в 84 балла из 100.

7 место – Audi Q3 (2015)

Современный компактный «паркетник», который способен похвастаться не только роскошью, но и надежностью. Автомобиль является одним из лидеров по популярности в своем сегменте. И небезосновательно. Уровень безотказности этой модели, согласно оценкам аналитиков, составляет внушительные 85 баллов из 100.

6 место – Mercedes-Benz C-Class (2014)

C-Class сняли с конвейера еще в 2023 году, но несмотря на то, что он уже не находится в активном производстве, машина пользуется высоким спросом на «вторичке». Особенно ценятся автомобили 2014 года выпуска. Их рейтинг надежности составляет 86 баллов из 100.

5 место – Volkswagen Jetta (2018)

Семейный седан, который пользуется высоким спросом на множестве рынков, в том числе в США. А все благодаря тому, что он не только удобен и вместителен, но еще и почти не ломается. Эксперты «J.D.Power» оценили уровень безотказности «Джетты» в 86 баллов из 100.

4 место – Audi A4 (2013)

A4 создавали с учетом аспектов, которых не хватает A3. Машину выпускают в кузовах седан и универсал, но в любой из модификаций эта модель отличается высокой производительностью и надежностью (87 баллов из 100).

3 место – BMW 5-Series (2016)

Один из немногих BMW с отличной репутацией с точки зрения надежности. Вместе с тем, он еще и один из автомобилей, который может похвастаться современным и удобным интерьером, а также большой фанатской базой. Оценка надежности этой модели равна образцовым 88 баллам из 100.

2 место – Mercedes-Benz E-Class (2011)

Знаменитая модель Mercedes-Benz, которая является отличным автомобилем как с точки зрения комфорта и ездовых качеств, так и отсутствия технических проблем. Причем надежность машины оказалась настолько высокой, что ей присудили оценку в 88 баллов из 100.

1 место – BMW 1-Series (2013)

Надежный немецкий автомобиль, который хвалят не только эксперты, но и владельцы и даже автомеханики. Машина обладает широким списком двигателей и предлагает различную степень производительности. Но в любом из вариантов во главе стоит надежность (89 баллов из 100).