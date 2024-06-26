Самый недорогой Toyota Land Cruiser показали на новых рендерах

О планах расширить популярное семейство Land Cruiser стало известно еще в прошлом году, когда Toyota анонсировала некий небольшой внедорожник. С тех пор выяснилось, что машина позиционируется как самый недорогой «Ленд Крузер», а также стало известно ее название – Land Cruiser FJ. Как она будет выглядеть накануне показали независимые дизайнеры из Японии.

В основу рендеров легли изображения нового Toyota Land Cruiser 250, который представили в середине прошлого года. С учетом того, что анонс компактного внедорожника был сделан именно на этом мероприятии, художники решили, что машины во многом окажутся похожими.

Так к примеру, на картинках Land Cruiser FJ обладает практически идентичной передней частью кузова, что и экс-Prado. Автомобилю достались круглые светодиодные ДХО как у Land Cruiser 250 в версии First Edition, а также схожий по конструкции бампер, но не окрашенный в цвет кузова, а выполненный в виде черного пластика.

Помимо него машину ждет более широкий «кроссоверный» обвес по нижней кромке кузова, который плавно перетекает в корму, где на двери багажника установлено полноразмерное запасное колесо и знакомые вертикальные фонари.

Технические подробности о новинке «Тойоты» пока засекречены. Ходят слухи, что в основу машины ляжет платформа тайского пикапа Toyota Hilux Champ (IMV 0). Если это окажется действительно так, то внедорожник, как и его родственники, получит раму, пружинную независимую подвеску на двойных поперечных рычагах спереди и рессорную сзади.

По габаритам внедорожник должен оказаться близок к компактному кроссоверу Toyota Corolla Cross с длиной около 4,5-метра, а также шириной и высотой по 1,8-метра.

Премьеру новинки ждут уже в конце 2024 года.