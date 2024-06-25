Свежие фото соплатформенника Duster раскрыли новые детали его дизайна

Renault и Dacia продолжают испытания своего нового кроссовера, которому предстоит занять роль старшего брата бестселлера Duster. На одной из недавних обкаток машину вновь удалось запечатлеть фотошпионам. И сделанные ими снимки помогли приоткрыть ряд деталей дизайна этой модели, которые ранее оставались загадкой.

Фото нового кроссовера Bigster сделали читатели издания «Autocarindia» продемонстрировали не только экстерьер машины, но и впервые ее интерьер. На снимках видно, что более крупный «паркетник», чем Duster получит аналогичный брутальный дизайн с оквадраченными пропорциями, а также будет иметь много общего со своем родственником и с точки зрения внутреннего убранства.

Bigster достанется точно такое же, что и в случае с «Дастером» рулевое колесо, плюс большой мультимедийный дисплей, слегка наклоненный к сиденью водителя.

В основе машины будет лежать платформа CMF-B, на которой был построен Duster третьего поколения. Длина Bigster превысит «дастеровские» 4,6-метра на 30 см, позволив расположить сзади третий ряд сидений.

В Renault и Dacia еще не подтвердили, какие силовые агрегаты готовит для своего нового кроссовера, но младшая модель сейчас предлагается с тремя вариантами моторов, включая 1,6-литровый 4-цилиндровый бензиновый гибрид, 1,2-литровый 3-цилиндровый мягкий гибрид и литровый бензиновый мотор, работающий на сжиженном газе.

В продажу «паркетник» Bigster поступит во второй половине 2025 года. В Европе машину будут предлагать под маркой Dacia, а на некоторых других рынках, включая Индию, автомобиль получит шильдики головного бренда Renault.