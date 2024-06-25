Volkswagen выпустит новый недорогой пикап

Немецкий автопроизводитель VW собирается сделать еще один шаг к развитию собственной линейки пикапов. Ближайшей новинкой компании в этом сегменте станет некий бюджетный «утилитарник», который будет адресован развивающимся рынкам.

Как сообщает южноафриканский сайт «Cars», машина окажется преемником модели Saveiro на рынках Южной Америки и Африки и будет представлять собой небольшой грузовичок, который в зависимости от рынка получит как леворульную, так и праворульную конфигурацию.

Название для новинки еще не определено. Впрочем, если верить инсайдерам, в качестве имени пикап задействует недавно запатентованное наименование Taroko, а затем станет прообразом для таинственного внедорожника, который собираются выпускать в Бразилии и предлагать на рынках этого региона с 2027 года.

Подробностей о новом пикапе VW пока практически нет. По слухам, им может оказаться автомобиль с двойной кабиной, который внешне будет напоминать концепт-кар Volkswagen Tarok образца 2018 года. Грузоподъемность модели должна превысить отметку в полтонны и составить примерно 750 кг.

В продажу новинка, выпуск которой наладят в Южной Африке, поступит в ближайшие несколько лет.