Раскрыты основные проблемы моторов подержанных VW Tiguan

На российском рынке кроссовер Volkswagen Tiguan успели предложить в двух поколениях, а сам автомобиль долгое время считался одной из самых востребованных машин в классе SUV. Кроссовер нравился покупателям за отточенную управляемость, динамику, технологии и высокое качество.

Журнал «Autonews» раскрыл основные проблемы моторов, с которыми можно столкнуться, если приобретать подержанный кроссовер Tiguan.

По словам экспертов, почти все двигатели, предлагавшиеся в этой модели, сложно назвать образцовыми с точки зрения надежности. К примеру, 2-литровый бензиновый агрегат известен своей склонностью потреблять до литра масла на 100 км, а также к растягиванию цепи ГРМ при агрессивной манере езды.

1,4-литровый двигатель TSI считается надежным только при бережном отношении к нему и на втором поколении мучал владельцев без их ведома откручивающимися винтами фазорегулятора и течью помпы.

В 2-литровом моторе TDI главным минусом специалисты назвали его привод ГРМ, который в России приходится менять уже на 120 тысячах км пробега. Еще одна неприятность, которая может произойти с этим двигателем, затрагивает его работу на антифризе G13.

В отдельных модификациях расширительный бачок Tiguan обладает небольшим мешочком с гранулами силиката, который имел свойство разрываться и рассыпать внутреннее содержимое по всей системе, чем сильно бил по системе теплообмена.