Названы самые надежные 3-рядные кроссоверы и внедорожники этого года

Большие кроссоверы и внедорожники, способные уместить внутри три ряда сидений, пользуются высоким спросом среди семейных покупателей, закрывая объемом пространства в салоне почти все их потребности. Но какие из широкого списка представителей этого сегмента модели являются самыми безотказными по состоянию на 2024 год?

Ответ дал портал «US News and World Report», аналитики которого выставили таким кроссоверам оценки. В ТОП-16 вошли как представители японского автопрома, так и американского, корейского, немецкого и даже британского.

Открыл список лучших внедорожник Lexus GX. Внедорожник, недавно переживший полноценный редизайн, получил общую оценку в 8,1 балла из 10, а также рейтинг надежности в 89 баллов из 100 возможных, что расположило его на первой строчке этого списка.

Серебро в ТОП-е самых надежных трехрядных кроссоверов и внедорожников в 2024 году досталось Toyota 4Runner. По общему баллу вездеход заметно уступил своему родственнику от Lexus (6,9 балла из 10), но в надежности проиграл всего 3 балла (86/100).

Бронзу эксперты присудили «паркетнику» Buick Enclave. Уровень самой модели был оценен в 8,2 балла из 10, тогда как показатель надежности составил 85 баллов из 100.

Что касается остальных представителей этого рейтинга, то в их числе оказались также: Cadillac XT6 (7,3 балла из 10; 84 балла из 100), Cadillac Escalade (8,4 балла из 10; 83 балла из 100), Kia Telluride (8,7 балла из 10; 83 балла из 100), Mercedes-Benz GLS (8,1 балл из 10; 83 балла из 100), Ford Explorer (7,8 балла из 10; 82 балла из 100), Subaru Ascent (7,9 балла из 10; 82 балла из 100), Chevrolet Tahoe (8,1 балл из 10; 81 балл из 100).

Кроме них в ТОП-16 вошли: Genesis GV80 (8,4 балла из 10; 81 балл из 100), Hyundai Palisade (8,7 балла из 10; 81 балл из 100), Kia Sorento (8,2 балла из 10; 81 балл из 100), Kia Sorento Hybrid (8 баллов из 10; 81 балл из 100), Land Rover Range Rover (8,2 балла из 10; 81 балл из 100) и Mercedes-Benz GLE (8,5 балла из 10; 81 балл из 100).