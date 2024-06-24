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Таинственный кроссовер Toyota засняли во время тестов: это может быть свежий RAV4

Премьеру ждут в конце этого – начале следующего года

Текст: Алексей Шмидт
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Актуальная генерация бестселлера Toyota RAV4 остается в продаже на протяжении уже 5 лет. Несмотря на точечные доработки за это время внешне машина практически не менялась, а это значит что вскоре ей сулит как минимум небольшой редизайн, а еще лучше полноценное обновление.

Накануне журнал «Burlappcar» опубликовал фотографию загадочного кроссовера, который не похож ни на один существующий «паркетник» Toyota. По мнению авторов снимка, в его объектив попал рестайлинговый RAV4.

Визуальной деталью, роднящей прототип с самым продаваемым кроссовером Toyota в мире, являются боковины и подоконная линия. При этом передняя часть машины, если сравнивать ее с актуальным RAV4, выглядит как совершенно новая.

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Предположительно обновленный кроссовер Toyota RAV4

Спереди таинственный кроссовер Toyota щеголяет более компактными фарами новой формы, а также сильно преобразившейся решеткой радиатора. 

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Кроме этих деталей изменению в дизайне автомобиля подвергся его бампер, получивший более крупные ниши противотуманок по бокам, а также слегка выступающую «губу», окрашенную в серебристый цвет. 

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Актуальный кроссовер Toyota RAV4

Как и в случае с предшественником, в основу обновленного RAV4 ляжет платформа TNGA. Технически кроссовер, скорее всего, не изменится, и продолжит продаваться в зависимости от рынка сбыта как с 2- и 2,5-литровыми атмосферными моторами, так и в гибридной модификации на базе старшего ДВС. Связку всем вариантам составит восьмискоростная АКПП.

Премьера нового RAV4 может состояться в конце этого – начале следующего года. 

Фото:@burlappcar

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