Во втором поколении кроссовера Duster нашли опасную проблему

Бестселлер в сегменте бюджетных кроссоверов Renault Duster в Европе продается под маркой Dacia. За долгие годы производства машина зарекомендовала себя как выносливая и надежная, но недавно в ней была обнаружена опасная проблема, которая спровоцировала отзывную кампанию.

Согласно информации, распространенной порталом «Motors Actu», во Франции предупредили владельцев второго поколения Duster о необходимости посещения ближайшего сервисного центра, где их машины пройдут проверку.

Проблема затрагивает автомобили, выпущенные в июле 2022 года. В них существует высокая вероятность срабатывания боковых подушек безопасности с чрезмерной силой, что создает риск травмирования пассажиров.

Это уже не первый раз, когда Duster 2 генерации попадает под отзыв в Европе. В ноябре прошлого года некоторые версии этой модели, работающие на сжиженном газе, отправили в сервис на проверку из-за риска возгорания.

Напомним, с начала 2024 года Dacia и Renault постепенно выводят на рынки сбыта новое, третье по счету поколение «Дастера». Машины уже продаются в Европе, но вскоре появятся также в Индии и других развивающихся странах.