ДомойАвтоновости сегодняВо втором поколении кроссовера Duster нашли опасную проблему

Во втором поколении кроссовера Duster нашли опасную проблему

Машины попали под отзыв в Европе

Текст: Алексей Шмидт
dacia duster 1196758 1

Бестселлер в сегменте бюджетных кроссоверов Renault Duster в Европе продается под маркой Dacia. За долгие годы производства машина зарекомендовала себя как выносливая и надежная, но недавно в ней была обнаружена опасная проблема, которая спровоцировала отзывную кампанию. 

Согласно информации, распространенной порталом «Motors Actu», во Франции предупредили владельцев второго поколения Duster о необходимости посещения ближайшего сервисного центра, где их машины пройдут проверку.

dacia duster 1196749 1

Проблема затрагивает автомобили, выпущенные в июле 2022 года. В них существует высокая вероятность срабатывания боковых подушек безопасности с чрезмерной силой, что создает риск травмирования пассажиров.

dacia duster 1196765 1

Это уже не первый раз, когда Duster 2 генерации попадает под отзыв в Европе. В ноябре прошлого года некоторые версии этой модели, работающие на сжиженном газе, отправили в сервис на проверку из-за риска возгорания. 

Может быть интересно
dacia duster 1196756 1

Напомним, с начала 2024 года Dacia и Renault постепенно выводят на рынки сбыта новое, третье по счету поколение «Дастера». Машины уже продаются в Европе, но вскоре появятся также в Индии и других развивающихся странах. 

Источник:Motors Actu
Фото:Dacia

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+