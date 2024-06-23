В России начали торговать новыми вместительными минивэнами Hyundai

С 2022 года в России появились бюджетные минивэны Hyundai Custo. Машины, адресованные исключительно китайскому рынку, приехали в РФ по параллельному импорту. А спустя почти 2 года до нас добралась та же модель, но уже в экспортном варианте и с другим названием.

Речь идет о Hyundai Custin. Минивэн, который сначала выбрался за пределы «Поднебесной» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, теперь ввозится в Россию из Казахстана, где ведется его крупноузловая сборка (на заводе Allur в Алматы).

Особенностью Hyundai Custin, как и китайского Custo, является вместительный 7-местный салон с раздельными «капитанскими» креслами на втором ряду. Машина обладает длиной почти 5 метров, шириной в 1,8-метра, высотой в 1,7-метра, а расстояние между ее осями превышает 3 метра.

Арсенал автомобиля включает в себя все прелести цивилизации, в том числе сиденья с подогревом и функцией вентиляции, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, систему контроля «слепых» зон, беспроводную зарядку для смартфонов, а также электроприводы всего, что только возможно – от регулировки кресел до открытия и закрытия дверей по бокам и крышки багажника.

Под капотом минивэнов установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый мотор на 170 лошадиных сил, сочетающийся с восьмискоростной АКПП и передним приводом.

Цены на машины заметно разнятся в зависимости от продавца, но в любом случае выглядят гораздо выше, чем в том же Казахстане.

Самые «бюджетные» версии Hyundai Custin, ввезенные в Россию из соседнего государства, стоят 4 миллиона рублей, в то время как за самые дорогие просят 4 миллиона 800 тысяч рублей. В Казахстане для сравнения за них просят от 15 миллионов 490 до 16 миллионов 890 тысяч тенге (от 2,9 до 3,2 миллиона рублей по действующему курсу).