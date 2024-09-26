В России стал доступен новый исполинский кроссовер Lexus

Lexus представил эту модель осенью прошлого года, расширив и без того объемную линейку SUV бренда. Машина задумывалась для Штатов, но параллельный импорт сделал свое дело и теперь она доступна не только в Северной Америке, но и в России.

Daily-Motor.Ru узнал о начале ввоза в Россию новых кроссоверов Lexus TX. Машины прибыли к нам через альтернативные каналы поставок.

Модель TX представляет собой родственника вседорожника Toyota Grand Highlander, премьера которого состоялась в начале 2023 года. У него исполинские размеры – длина более 5 метров, ширина – 2 метра, высота 1,8-метра, а колесная база равна почти 3 метрам.

В качестве платформы Lexus TX использует «тележку» GA-K, а внутри установлено три ряда сидений.

В Россию ввезли пока только базовые кроссоверы в варианте 350. Они укомплектованы 2,4-литровой «наддувной четверкой», мощность которой равна 275 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 430 Нм. Двигатель агрегатирован 8-скоростной АКПП, а привод можно выбрать как полный, так и передний.

Ценник на исполинский кроссовер Lexus в РФ впечатляет. За новые экземпляры этой модели «серые» дилеры просят минимум 11 миллионов 650 тысяч рублей, но в самых оснащенных вариантах стоимость машины может доходить до 13 миллионов рублей.