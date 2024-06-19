Эти подержанные кроссоверы советуют избегать на «вторичке»: они ненадежны и быстро обесцениваются 

В последние годы спрос на автомобили сегмента SUV вырос не только в России, но и в других странах. И Австралия здесь не исключение. Накануне ведущий местного автомобильного канала «ReDriven» Адам Моррис составил собственный ТОП подержанных кроссоверов, которые необходимо обходить стороной. Некоторые из них крайне ненадежны, тогда как другие быстро обесцениваются.

Chevrolet Captiva

По словам эксперта, существуют «Каптивы», владельцы которых почти не жалуются на свои машины, а сами автомобили не пронизаны бесконечными проблемами. Тем не менее, такие кроссоверы обладают шокирующей репутацией из-за частых поломок двигателей, трансмиссий, утечек масел и ужасного качества сборки.

Peugeot 5008

На вторую строчку в этом анти-рейтинге австралийский блогер поставил французский «паркетник», отлично выглядит снаружи, а также соответствует своему дизайну с точки зрения впечатлений от вождения. Но у него есть одна проблема – он неликвидный. Такие машины быстро теряют свою первоначальную цену и при перепродаже амортизация может составить неприемлемые цифры.

Volkswagen Tiguan

Замкнул ТОП-3 кроссоверов, о покупке которых стоит подумать дважды, бестселлер Volkswagen Tiguan.

По мнению эксперта с «Зеленого континента» в случае с ним необходимо быть максимально привередливым в обслуживании. Для того, чтобы оставаться на высоте в долгосрочной перспективе, «Тигуану» нужна почти идеальная история ТО. В противном случае будущие владельцы таких машин рискуют столкнуться с серьезными проблемами с надежностью.