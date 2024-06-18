Из стана Toyota пришла новость, которая многих порадует, но разозлит хейтеров

Автомобильная промышленность переживает сложные времена. Переход на электромобили стагнирует, а количество китайских брендов растет в геометрической прогрессии и никто не знает, какой это окажет эффект в будущем. Кроме того, автомобили становятся все менее индивидуальными и получать в них удовольствие от вождения с каждым годом оказывается все сложнее.

Но, если верить слухам, пришедшим из Австралии, как минимум один японский бренд не собирается идти на поводу у тренда и планирует продолжать выпускать машины для меньшинства водителей, которые все еще покупают автомобили для удовольствия, а не для того, чтобы добираться на них из точки А в точку Б.

Как сообщает «CarsGuide», президент Gazoo Racing Тамоя Такахаси заявил, что единственным способом для Toyota продолжать выпускать «драйверские» автомобили будет сотрудничество с другими автопроизводителями.

По словам топ-менеджера, компания имеет давнюю традицию производства спортивных машин, но вкусы потребителей радикально изменились, поэтому выпускать спортивные авто, подобные тем, что появлялись в прошлом, нецелесообразно. Это требует огромных инвестиций, которые вряд ли окупятся в случае с мелкосерийной моделью.

Единственным путем для Toyota в этом вопросе господин Такахаси видит коллаборацию с другими брендами. Ранее этот рецепт был опробован с GR Supra, которая разделила платформу с BMW Z4, а также с GR86, имеющей клона в лице Subaru BRZ.

Глава гоночного подразделения Toyota постарался подбодрить фанатов компании, отметив, что такая стратегия является для нее вынужденной. В противном случае реализовать такую задумку не получится:

«Наша миссия состоит в том, чтобы заставить поклонников автомобилей улыбаться. Поэтому нам придется с кем-то сотрудничать. В будущем рынок спортивных автомобилей будет сокращаться и мы не сможем сохранить такие машины как единый бренд Toyota, поэтому коллаборация между компаниями будет только расширяться».

Вместе с тем, глава Gazoo Racing дал понять, что целью Toyota является создание не быстрых автомобилей, а веселых.

Кроме того, в интервью он признал, что сегодня в борьбе за покупателей в полной мере побеждают кроссоверы и внедорожники, поэтому для улучшения финансовой мощи компании ей придется запустить еще один автомобиль GR в формате SUV.