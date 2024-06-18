В Европе включили в список самых плохих «современных» машин Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и Dacia Sandero 

Понятие хорошего и плохого автомобиля может сильно разниться от рынка к рынку, поскольку в ряде случаев их оснащение варьируется в зависимости от страны сбыта. Накануне испанский портал «Periodismodelmotor» составил список «современных» автомобилей, от которых лучше держаться подальше. Что интересно, в анти-ТОП вошли несколько моделей, считающиеся в России вполне себе неплохими.
Большая часть европейского антирейтинга была занята продукцией индийского автопрома, но помимо нее в девятку худших были также включены такие модели как: Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и Dacia Sandero.
«Ланос» испанцы раскритиковали за его дешевизну:
«Авео» досталось за совокупность его качеств, которые не отвечали требованиям большинства покупателей:
Что касается хэтчбека Dacia Sandero, то по нему испанские журналисты прошлись по его дизайну и безопасности:
Помимо Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и Dacia Sandero в список худших «современных» машин для покупки европейские эксперты включили: хэтчбек Tata Indica, кроссовер Mahindra KUV100, хэтчбеки Aston Martin Cygnet и Fiat Punto, кроссовер Dodge Caliber, а также минивэн Tata Aria.