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В Европе включили в список самых плохих «современных» машин Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и Dacia Sandero 

Бонусом весь анти-ТОП

Текст: Алексей Шмидт
renault sandero new

Понятие хорошего и плохого автомобиля может сильно разниться от рынка к рынку, поскольку в ряде случаев их оснащение варьируется в зависимости от страны сбыта. Накануне испанский портал «Periodismodelmotor» составил список «современных» автомобилей, от которых лучше держаться подальше. Что интересно, в анти-ТОП вошли несколько моделей, считающиеся в России вполне себе неплохими.

Большая часть европейского антирейтинга была занята продукцией индийского автопрома, но помимо нее в девятку худших были также включены такие модели как: Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и Dacia Sandero. 

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Daewoo Lanos

«Ланос» испанцы раскритиковали за его дешевизну:

«Машину выпустил тот же корейский бренд, что делает бытовую технику. Lanos был одним из тех транспортных средств, которые дешево выглядят и ведут себя как дешевый автомобиль. Кроме того, автомобиль был не безопасным и нередко терял салонное зеркало заднего вида во время езды». 

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Chevrolet Aveo

«Авео» досталось за совокупность его качеств, которые не отвечали требованиям большинства покупателей:

«Он был попросту говоря плохим продуктом. Chevrolet не приложил ни грамма усилий для того, чтобы эта городская модель давала ощущения качества, комфорта (у нее отвратительные сиденья) или производительности. В довершение ко всему, машина выглядела просто ужасно».

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Dacia Sandero

Что касается хэтчбека Dacia Sandero, то по нему испанские журналисты прошлись по его дизайну и безопасности:

«Несмотря на то, что со временем Dacia совершенствовала эту модель, в первом поколении Sandero имел максимально невзрачный дизайн, а материалы, из которых состоял салон, были сделаны без особой любви к происходящему. Кроме того, это был далеко не самый безопасный автомобиль на рынке».

Помимо Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и Dacia Sandero в список худших «современных» машин для покупки европейские эксперты включили: хэтчбек Tata Indica, кроссовер Mahindra KUV100, хэтчбеки Aston Martin Cygnet и Fiat Punto, кроссовер Dodge Caliber, а также минивэн Tata Aria.

Источник:Periodismodelmotor
Фото:Открытые источники

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