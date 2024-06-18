В Европе включили в список самых плохих «современных» машин Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и Dacia Sandero 

Понятие хорошего и плохого автомобиля может сильно разниться от рынка к рынку, поскольку в ряде случаев их оснащение варьируется в зависимости от страны сбыта. Накануне испанский портал «Periodismodelmotor» составил список «современных» автомобилей, от которых лучше держаться подальше. Что интересно, в анти-ТОП вошли несколько моделей, считающиеся в России вполне себе неплохими.

Большая часть европейского антирейтинга была занята продукцией индийского автопрома, но помимо нее в девятку худших были также включены такие модели как: Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и Dacia Sandero.

Daewoo Lanos

«Ланос» испанцы раскритиковали за его дешевизну:

«Машину выпустил тот же корейский бренд, что делает бытовую технику. Lanos был одним из тех транспортных средств, которые дешево выглядят и ведут себя как дешевый автомобиль. Кроме того, автомобиль был не безопасным и нередко терял салонное зеркало заднего вида во время езды».

Chevrolet Aveo

«Авео» досталось за совокупность его качеств, которые не отвечали требованиям большинства покупателей:

«Он был попросту говоря плохим продуктом. Chevrolet не приложил ни грамма усилий для того, чтобы эта городская модель давала ощущения качества, комфорта (у нее отвратительные сиденья) или производительности. В довершение ко всему, машина выглядела просто ужасно». Может быть интересно Из стана Toyota пришла новость, которая многих порадует, но разозлит хейтеров

Dacia Sandero

Что касается хэтчбека Dacia Sandero, то по нему испанские журналисты прошлись по его дизайну и безопасности:

«Несмотря на то, что со временем Dacia совершенствовала эту модель, в первом поколении Sandero имел максимально невзрачный дизайн, а материалы, из которых состоял салон, были сделаны без особой любви к происходящему. Кроме того, это был далеко не самый безопасный автомобиль на рынке».

Помимо Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и Dacia Sandero в список худших «современных» машин для покупки европейские эксперты включили: хэтчбек Tata Indica, кроссовер Mahindra KUV100, хэтчбеки Aston Martin Cygnet и Fiat Punto, кроссовер Dodge Caliber, а также минивэн Tata Aria.