Лучший большой внедорожник за свои деньги выпускает не Ford, Chevrolet или даже Toyota

Большие внедорожники, как правило, стоят недешево. Такие машины предназначены для обеспеченных людей, способных заплатить высокую цену за сам автомобиль, а затем стабильно тратиться на его заправку. Какой представитель этого сегмента является лучшим за свои деньги решили подсчитать специалисты агентства «iSeeCars».

Они проанализировали все большие внедорожники на американском рынке и сравнили их цены с показателем потенциального срока службы. В итоге лучшим оказался совсем не Ford, Chevrolet или даже Toyota, а один из автомобилей Nissan.

Согласно подсчету лучшим большим внедорожником по соотношению цена/качество в 2024 году является Nissan Armada (за пределами США его зовут Patrol). Машина опережает по этому показателю Chevrolet Tahoe и Ford Expedition, а считающийся образцовым Toyota Sequoia и вовсе не входит в ТОП-5.

Несмотря на среднюю оценку в показателе «надежность» (79 баллов из 100) за счет относительно невысокой цены машине досталось звание лучшего большого SUV за свои деньги.

Вместе с тем эксперты, опубликовавшие этот рейтинг, утверждают, что средний срок службы Nissan Armada достигает отметки в полмиллиона километров, но некоторые экземпляры этой модели выхаживают гораздо больше.

Напомним, с недавнего времени «Армаду» стало возможно купить и в России. Вот только цены на такие машины гораздо выше, чем в тех же США.

Если за океаном за Armada просят от 56 тысяч 200 долларов (5 миллионов рублей), то ввезенные по параллельному импорту в РФ экземпляры 2024 года выпуска стоят минимум 9 миллионов 400 тысяч рублей.