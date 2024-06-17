Эксперты раскрыли надежные автомобили на «вторичке», предлагающие невысокую цену, практичность и экономичность

Стоимость новых автомобилей продолжает расти, а значит многие потенциальные покупатели, у которых не хватает на них денег, обращаются на вторичный рынок. Выбор на нем поистине велик, а цены высоки, но не такие пугающие, как на «первичке». Но какие модели стоят того, чтобы рассмотреть их к покупке. Ответить на этот вопрос взялись журналисты портала «Express».

Эксперты британского издания составили список из пяти не сильно дорогих подержанных автомобиля, которые помимо надежности могут удивить своей производительностью, практичностью и экономичностью.

Hyundai i20

Один из самых надежных субкомпактных автомобилей, который во втором поколении (выпускалось с 2014 по 2020 год) удивлял своим объемным внутренним пространством, широким набором оснащения. В него входит почти все возможное в сегменте, начиная от 7-дюймового экрана мультимедийной системы до системы автономного экстренного торможения и датчиков парковки.

Toyota Auris

Автовладельцы, ищущие подержанный автомобиль, который чуть крупнее чем Hyundai i20, могут остановить свой выбор на Toyota Auris второго поколения. Британские эксперты пишут, что он не только не менее крепок, чем «кореец», но и более того – является синонимом надежности.

Многие таксисты в «Туманном Альбионе» проезжают на Auris около 500 тысяч километров без каких-либо проблем. А еще им удается неплохо экономить топливо благодаря наличию в оснащении этой модели гибридной силовой установки VVT-h.

Lexus RX

Еще один автомобиль, тесно связанный с Toyota. Зарубежные журналисты советуют к покупке машины, выпущенные с 2009 по 2016 года. Согласно подсчетам аналитиков, владельцы таких кроссоверов сталкиваются с какими-либо техническими неисправностями всего в 5 процентах случаев.

Suzuki Vitara

В качестве альтернативы всем автомобилям выше всегда можно обратить внимание на японский кроссовер, который выпускается с 2015 года. Vitara завоевала репутацию прочного и практичного «паркетника», в котором достаточно место как для пассажиров, так и для их багажа.

Porsche Boxster 987

Замкнул ТОП-5 самый веселый в этом списке автомобиль с точки зрения удовольствия от вождения – Boxster 987, выпускавшийся с 2004 по 2012 год. Машину нельзя назвать супер современным спорткаром, но она почти не страдает от ржавчины и механических проблем, которые есть у ее аналогов в сегменте.

Более того, в самых производительных версиях 987-й способен демонстрировать динамику разгона примерно в 6,2-секунды на 100 километров.