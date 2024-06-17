Эти машины нужны всем японцам: их скупают огромными тиражами

С российским рейтингом самых популярных автомобилей все понятно. Там гегемонию китайских моделей разбавляют только отечественные Lada. Но как дела складываются в Японии, где у покупателей есть гораздо более широкий выбор машин, в том числе местных марок.

Daily-Motor.Ru обратился к майской статистике по японскому авторынку, выяснив, какие автомобили нужны всем жителям «страны восходящего солнца».

Как известно, в Японии делят список самых популярных машин в стране на две части. В первую входят кей-кары (ультракомпактные авто длиной до 3,4-метров), а во вторую все остальные. Зачем, спросите вы? Дело в том, что рынок кей-каров настолько огромен, что нуждается в собственной категории. В противном случае почти весь список самых продаваемых в Японии машин займут представители этого бюджетного класса.

В мае в сегменте кей-каров произошел небольшой сюрприз. Давний лидер по спросу Honda N-Box (14 тысячи 682 проданных автомобилей) отдал свою корону Suzuki Spacia (15 тысяч 160 реализованных машин).

С большим отставанием от лидеров идет Daihatsu Tanto (6 тысяч 174 продажи), а за ним выстроились: Suzuki Wagon R (6 тысяч 37 машин), Suzuki Alto (5 тысяч 608 автомобиля), Nissan Dayz (4 тысячи 322 автомобиля), Daihatsu Mira (3 тысячи 933 машины), Nissan Roox (3 тысячи 618 авто) и Mitsubishi Delica Mini (3 тысячи 262 продажи).

Что касается категории самых популярных массовых автомобилей, длина которых превышает отметку в 3,8-метра, то здесь можно обнаружить несколько знакомых россиянам имен.

В списке доминирует Toyota. Семь из десяти самых продаваемых легковушек в Японии в мае носят шильдик этой марки. На вершине списка располагается Toyota Yaris с 13 тысячами 538 продажами, опережая Toyota Corolla на 1000 реализованных машин. Далее идут Toyota Sienna (8 тысяч 820 продаж) и Nissan Note с 7 тысячами 365 единицами реализованных автомобилей.

Toyota Aplhard занимает в ТОП-е шестое место. В мае дилеры в Японии продали 5 тысяч 814 таких автомобилей, а за ним располагается Honda Vezel (он же HR-V) c 5 тысячами 717 реализованными машинами.

Замыкают рейтинг самых популярных среди японцев автомобилей: Nissan Serena (5 тысяч 507 единиц), Toyota Harrier (5 тысяч 294 штуки), Toyota Aqua (4 тысячи 966 авто) и Toyota Roomy c 4 тысячами 887 проданными машинами.