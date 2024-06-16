Автоэксперт назвал 3 надежные подержанные машины, которые стоит купить в 2024 году

Рост цен на новые автомобили вызвал шквал интереса к подержанным машинам. Они стоят дешевле, но при этом могут таить в себе проблемы, способные вылезти наружу в ходе эксплуатации. Каким машинам это не грозит – рассказал эксперт портала «Express», известный в социальных сетях как блогер «rudycars2».

Специалист в области подержанных автомобилей назвал 3 варианта на «вторичке», которые способны удивить своей надежностью. Все они стоят того, чтобы приобрести их в 2024 году.

Lexus IS 300

Спортивный японский седан, который хвалят как за плавность хода, так и шумоизоляцию. Но еще важнее в нем надежность, обеспечиваемая производительным мотором V6. По мнению британского эксперта, в Lexus имеется больше функций, чем у конкурентов, что выделяет его на фоне машин на рынке.

Toyota Camry

Серебро в этом рейтинге досталось 4-дверке, главными «фишками» которой помимо чрезвычайной безотказности является топливная экономичность, просторный салон и плавная работа подвески.

Camry называют отличным автомобилем, который буквально просится, чтобы его купили в 2024 году.

Honda Civic

В тройку лучших подержанных машин с точки зрения надежности эксперт из «Туманного Альбиона» включил также еще один японский автомобиль, но на этот раз от Honda.

Civic способен удивить своим просторным салоном, передовыми технологиями, а также приятным турбированным мотором, который в добавок ко всему еще и не ломается. Такие машины проезжают без каких-либо проблем сотни тысяч километров и очень ценятся на «вторичке».