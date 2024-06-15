В России будут продавать новый рамный японско-китайский внедорожник

Китайский бренд Oting уже представлен на российском рынке, где продает пока только одну свою модель – внедорожник Paladin. Машина является лицензионной копией Nissan Terra и стоит от 3,8 миллиона рублей. Но вскоре список предложений этой «поднебесной» марки расширится еще одним внедорожником. И в его основе вновь окажется «Ниссан».

По информации Daily-Motor.Ru, компания Oting намерена привезти в Россию новую внедорожную модель, известную в Китае как Palaso. Этот автомобиль построен на той же базе, что и Paladin, но обладает слегка другой концепцией.

Машина создана путем слияния двух родственных концепций – внедорожник и пикап. Внешне автомобиль выглядит как утилитарник с кунгом сзади, но в реальности все реализовано немного не так. Китайские инженеры объединили бортовой кузов с двухрядной кабиной, убрав перегородку в надстройке и обеспечив внушительный объем багажнику.

При желании владельцы внедорожника смогут увеличивать внутреннее пространство багажного отделения, складывая спинки второго ряда.

Комплектовать японско-китайский «рамник» хотят теми же моторами, что и уже продающийся в России Oting Paladin. Речь идет о 2-литровом турбомоторе Mitsubishi 4K31, мощность которого равна 218 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента.

Двигатель способен переваривать АИ-92 и работает в сочетании с безальтернативной 8-диапазонной автоматической коробкой передач.

За внедорожные способности в машине отвечает жестко подключаемый полный привод с «понижайкой» и блокировками дифференциалов.

В продажу автомобиль должен поступить уже в сентябре этого года. Его цена пока не объявлена, но, скорее всего, она окажется ниже 3,8 миллиона рублей, которые сейчас просят за модель Paladin.