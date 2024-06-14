Ажиотажный спрос: очередь на новый Toyota Land Cruiser Prado в Японии достигла 2 лет

Toyota представила новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado (теперь LC 250) еще в середине прошлого года. С тех пор автомобиль начали продавать в США и Китае, а этой весной он добрался и до родной для себя Японии, где на машину наблюдается поистине ажиотажный спрос.

Как сообщает издание «BestCarWeb», средний срок поставки новых внедорожников Land Cruiser 250 составляет почти 2 года. Для тех клиентов, у которых он будет превышен, Toyota автоматически отменяет заказ.

Способы продаж машин определяет дилер и многие из них используют лотерейную систему, когда «живой» автомобиль достается одному из клиентов, стоящих за ним в очереди.

Более того, все автосалоны пользуются предписанием Toyota, согласно которому им необходимо требовать с покупателей новых «Прадо» не перепродавать купленные машины в течение первого года владения (с помощью расписки).

Японские инсайдеры пишут, что среди местных покупателей пользуются спросом все варианты нового Land Cruiser, но проще всего достать бензиновую версию VX (средняя в иерархии комплектация), тогда как дизельные машины остаются в большом дефиците.

Напомним, в новом поколении «младший» Land Cruiser переехал на современную платформу TNGA. Длина автомобиля составила без малого 5 метров, а расстояние между осями растянулось до 2,8-метров. В Штатах «Ленд Крузеры» продают исключительно в 5-местном исполнении, а в Китае для них сертифицировали в том числе 6-местный вариант. Но в Японии такие машины могут быть как пяти-, так и семиместными.

Цены на Land Cruiser 250 на японском рынке начинаются от 5 миллионов 200 тысяч иен или около 3 миллионов рублей по нынешнему курсу валют.