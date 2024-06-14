RAV4 GR: спортивный кроссовер, который нужен Toyota 

В последние недели из стана руководства Toyota активно доносятся слухи о новом спортивном SUV японской марки, который должен расширить и без того захватывающее семейство GR. Некоторые уверены, что оспортивленный вариант достанется новому Land Cruiser, тогда как другие считают, что для этого лучше подойдет RAV4.

Как может выглядеть последний, если за него все же возьмутся в Gazoo Racing, показал дизайнер портала «HotCars».

На изображениях, иллюстрирующих эту заметку, можно внимательно рассмотреть цифровую реконструкцию, созданную художником Ростиславом Прокопом.

По его мнению, спортивному RAV4 GR достанется новый продвинутый обвес, включающий в себя бампер сложной формы с воздуховодами для охлаждения тормозов, боковые юбки в цвет кузова, специальные колеса большого диаметра, обутые в спортивные покрышки, а также слегка заниженный клиренс.

Сегодня у RAV4 уже есть версия GR Sport (коллаж ниже), но ее отличия от простого кроссовера кроются только в дизайне, тогда как истинный спортивный «паркетник» изменится не только внешне, но и технически.

В качестве двигателя для него инсайдеры называют 3-литровый 6-цилиндровый мотор Supra от BMW, который выдает 340 лошадиных сил. Ассистировать мощному силовому агрегату предстоит 8-диапазонной автоматической трансмиссии фирмы ZF.

В случае, если проекту дадут «зеленый свет», то RAV4 GR станет главным конкурентом Skoda Kodiaq RS (если в новом поколении его решатся запустить в «серию»).

Сколько мог бы стоить такой «РАВ4»? Эксперты считают, что в Европе за него бы просили не менее 65/70 тысяч евро (6,2 – 6,7 миллиона рублей по текущему курсу).