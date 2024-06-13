В Германии раскрыли лучшие кроссоверы для перепродажи 

Немецкий портал «Ruv», совместно с компанией «Schwacke», специализирующейся на оценке стоимости автомобилей, составил список из самых выгодных для покупки и последующей перепродажи кроссоверов.
Рейтинг формировался на основе статистической информации о том, сколько в процентном соотношении сохраняет та или иная машина спустя 4 года с момента начала эксплуатации, а также с учетом денежных потерь в евро.
Самым выгодным компактным SUV в Германии выбрали румынский «паркетник» Dacia Duster. Согласно подсчетам, в версии Blue Cdi 115 4WD (комплектация Journey) четыре года назад за эту машину просили 24 тысячи 400 евро (2,3 миллиона рублей), а сейчас ее цена составляет 16 тысяч 885 евро (1,6 миллиона рублей).
Остаточная стоимость этой модели оказалась равна 69,2 процентам.
Лучшим по ликвидности среднеразмерным кроссовером стал Land Rover Range Rover Velar. В версии Dymanic SE четыре года назад автомобиль стоил 82 тысячи 860 евро (7,9 миллиона рублей), тогда как теперь их цена снизилась на 26 тысяч 200 евро (2,5 миллиона рублей).
В итоге Velar сохранил 68,4% остаточной стоимости, что позволило ему войти в список лучших кроссоверов в Германии для перепродажи.
Замкнул этот ТОП самый выгодный для покупки полноразмерный SUV в лице BMW X6. Вариант xDrive30d (M Sport) потерял в цене за 4 года 35 тысяч 220 евро (3,3 миллиона рублей), а его остаточная стоимость составила 67,2%.