В Германии раскрыли лучшие кроссоверы для перепродажи 

Немецкий портал «Ruv», совместно с компанией «Schwacke», специализирующейся на оценке стоимости автомобилей, составил список из самых выгодных для покупки и последующей перепродажи кроссоверов.

Рейтинг формировался на основе статистической информации о том, сколько в процентном соотношении сохраняет та или иная машина спустя 4 года с момента начала эксплуатации, а также с учетом денежных потерь в евро.

Dacia Duster

Самым выгодным компактным SUV в Германии выбрали румынский «паркетник» Dacia Duster. Согласно подсчетам, в версии Blue Cdi 115 4WD (комплектация Journey) четыре года назад за эту машину просили 24 тысячи 400 евро (2,3 миллиона рублей), а сейчас ее цена составляет 16 тысяч 885 евро (1,6 миллиона рублей).

Остаточная стоимость этой модели оказалась равна 69,2 процентам.

Range Rover Velar

Лучшим по ликвидности среднеразмерным кроссовером стал Land Rover Range Rover Velar. В версии Dymanic SE четыре года назад автомобиль стоил 82 тысячи 860 евро (7,9 миллиона рублей), тогда как теперь их цена снизилась на 26 тысяч 200 евро (2,5 миллиона рублей).

В итоге Velar сохранил 68,4% остаточной стоимости, что позволило ему войти в список лучших кроссоверов в Германии для перепродажи.

BMW X6

Замкнул этот ТОП самый выгодный для покупки полноразмерный SUV в лице BMW X6. Вариант xDrive30d (M Sport) потерял в цене за 4 года 35 тысяч 220 евро (3,3 миллиона рублей), а его остаточная стоимость составила 67,2%.