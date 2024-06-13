Назван 4-цилиндровый турбомотор, который был и остается самым надежным в мире

Бытует мнение, что все турбомоторы ненадежны, однако автопроизводители продолжают использовать эту технологию для повышения эффективности и увеличения мощности своих двигателей. По состоянию на 2023 год рынок автомобильных турбокомпрессоров оценивается выше 11 миллиардов долларов, а к 2036 году эта цифра, по прогнозам, вырастет до 36 миллиарда.

Портал «HotCars» сравнил все существующие турбомоторы и выбрал из них один, который без зазрения совести можно назвать самым надежным 4-цилиндровым «наддувным» двигателем. Им оказалась силовая установка Honda.

Речь идет о моторе серии K, оснащенном технологией VTEC, в частности о модели K20C1. Двигатель является последним в длинной линейке «четверок» K-Series, выпускаемых японским автопроизводителем с 2001 года.

Мотор появился на свет в 2015 году и был разработан специально для нового на тот момент Honda Civic Type R FK, где он выдавал 306 лошадиных сил, а затем был применен в моделях FK8, FL5 Civic Type R и даже в новой Acura Integra Type-S.

Владельцы машин, оснащенных такими моторами, за без малого почти 10 лет сообщали о крайне небольшом количестве проблем. И чаще всего они были связаны с утечками масла из-за прокладки клапанной крышки.

Впрочем, в большинстве случаев обладатели автомобилей с моторами K20C1 не сталкивались ни с какими неисправностями на протяжении сотен тысяч километров.