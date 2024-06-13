Какие автомобили покупают в Китае? Дан ответ

Многие считают, что китайские автопроизводители сосредоточены на экспансии мировых рынков, но в самой «Поднебесной» их продукцию никто не покупает, предпочитая именитые иностранные бренды. Однако майская статистика в корне опровергает это заблуждение.

Более того, в ТОП-5 самых продаваемых брендов в КНР за отчетный период вошло сразу 4 представителя местного автопрома.

Самыми популярными автомобилями в Китае в мае 2024 года оказалась продукция компании BYD. Местный автопроизводитель нарастил продажи по сравнению с прошлым годом сразу на 21,5% до 268 тысяч 226 единиц и занял долю в 15,7% от всего рынка.

На втором месте расположилось совместное предприятие FAW Volkswagen с результатом в 124 тысячи 29 машин (доля 7,3%), а тройку замкнул Geely – 123 тысячи 768 автомобилей (доля 7,2%).

Замкнули пятерку еще два на 100-процентов китайских автопроизводителя – Changan и Chery, объемы продаж машин которых за отчетный период в Китае составили 95 тысяч 739 и 88 тысяч 873 тысячи штук, а доли на рынке оказались равны 5,6 и 5,2% соответственно.

С учетом статистики, в ТОП-5 майских продаж в КНР единственным представителем некитайского автопрома стало СП FAW Volkswagen, выпускающее продукцию немецкой марки, адаптированной для «поднебесного» рынка, тогда как все остальные автопроизводители являются исконно местными.