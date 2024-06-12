Назван компактный кроссовер, от которого лучше держаться подальше

Компактные кроссоверы сейчас являются одними из самых популярных автомобилей в сегменте SUV. Их ценят за высокую посадку за рулем, отличный уровень безопасности, а также удобный салон для перевозки семьи.

Накануне ведущий британский онлайн-журнал «WhatCar» провел анализ самых популярных компактных «паркетников» на местном рынке, выбрав из общего числа машин одну, покупку которой лучше избегать всеми возможными способами. И этим автомобилем оказался вседорожник Jeep.

Эксперты из «Туманного Альбиона» заявляют, что худшим вариантом в сегменте небольших SUV является модель Jeep Renegade. Несмотря на свою вместительность и отличную проходимость в условиях бездорожья этот кроссовер «Джип» критикуют за его прожорливость, а также цену, не соответствующую уровню оснащения.

Кроме того, по мнению британских журналистов, Renegade обладает плохо настроенной подвеской, которая лишает машину плавности хода, а само качество автомобиля далеко от идеала.

Параллельно с этим эти же эксперты составили ТОП из лучших представителей класса компактных SUV. В него вошли такие модели как: Skoda Kamiq, Volkswagen Tiago, Ford Puma, Hyundai Kona Electric, Volvo EX30, Range Rover Evoque, Skoda Karoq, Smart #1, Volkswagen T-Roc и Lexus LBX.