Британцы назвали кроссовер Duster лучшим автомобилем для владения в 2024 году

Кроссовер Duster, в зависимости от рынка к рынку продающийся как под маркой Renault, так и Dacia, завоевал очередную важную награду. Британский журнал «AutoExpress» провел ежегодное исследование «Driver Power», в котором выяснил среди автовладельцев, покупкой какой машины они довольны сильнее всего. Победителем в этом голосовании стал Dacia Duster.

Автомобили оценивались по целому ряду различных критериев, а полученные результаты считаются демонстрацией предпочтений и удовлетворенности покупателей на рынке «Туманного Альбиона».

В итоге оказалось, что в 2024 году именно Dacia Duster стал той машиной, владение которой делает британцев самыми счастливыми людьми по сравнению с обладателями других моделей автомобилей.

Компактный румынско-французский кроссовер опередил по уровню удовлетворенности Tesla Model 3, занявшего в рейтинге второе место, Toyota Yaris и Toyota RAV4, которым досталось третья и четвертая позиции соответственно, а также замкнувшего пятерку Mini Cooper.

Самая высокая оценка, позволившая обойти всех конкурентов, досталась Duster в категории соотношении цены и качества. Кроме того, кроссовер похвалили за его простое управление и отличный сенсорный дисплей.