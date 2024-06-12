Раскрыт самый надежный автомобиль Toyota последних 10 лет

Японские автопроизводители фактически написали книгу о том, как правильно делать современные автомобили. И Toyota в их числе считается одним из лучших.

Существует огромное количество историй о том, как владельцы таких машин проезжают без поломок более 500 тысяч км. Но какой из ее автомобилей можно считать самыми безотказным, если брать за основу последние 10 лет? Ответить на этот вопрос взялись журналисты портала «HotCars», назвавшие самую крепкую «Тойоту» за этот период времени.

Выбор победителя в этом ТОП-е складывался из собранной информации о жалобах на машину со стороны владельцев, количестве отзывных кампаний, а также расследований, связанных с безопасностью.

В итоге единственным представителем модельного ряда Toyota, к которому нет претензий ни в одном из обозначенных случаев, стал седан Toyota Camry 2014 года.

Согласно сводному рейтингу именно Camry является самым безотказным автомобилем в линейке компании с оценкой в 88 баллов из 100 возможных. В отчете издания говорится о том, что «Камри» является среднеразмерным седаном, с которым трудно конкурировать, когда дело доходит до надежности.

Вслед за «Камри» в десятку самых надежных автомобилей Toyota последних 10 лет также были включены: Toyota Venza 2014 года (87 баллов из 100), Toyota C-HR 2020 года (85 баллов из 100), Toyota Corolla 2016 года (85 баллов из 100), Toyota RAV4 2018 года (84 балла из 100), Toyota Avalon 2018 года (83 балла из 100), Toyota Prius 2017 года (83 балла из 100), Toyota Tacoma 2022 (82 балла из 100), Toyota Tundra 2021 (81 балл из 100) и Toyota Sienna 2016 (79 баллов из 100).