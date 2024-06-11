Шестое поколение Mitsubishi Delica будет исключительно гибридным

Слухи о скором запуске нового, шестого по счету поколения внедорожного минивэна Mitsubishi Delica набирают обороты, а японская пресса постепенно раскрывает об этом проекте все новые подробности.

Недавно местный журнал «BestCar» выпустил свежий номер, в котором показал, как может выглядеть новая «Делика», а теперь этот же издание поделилось о ней первыми техническими сведениями.

По информации японских инсайдеров, Delica D:6 будет представлять собой минивэн с кроссоверными задатками, футуристичным внешним видом и подключаемой гибридной системой.

Концепт-кар Mitsubishi D:X 2023

В основу внешнего вида машины должен лечь прототип D:X, дебютировавший в прошлом году на выставке Tokyo Motor Show, но серийный вариант новинки обещает немного отличаться от концепта.

Актуальная Delica, продающаяся с 2007 года, базируется на кроссовере Outlander и оснащается 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 145 л.с. В паре с ним функционирует АКПП и система полного привода.

Рендер нового поколения Mitsubishi Delica (2025)

В следующей генерации знаменитый минивэн Mitsubishi может разделить платформу с тем же Outlander, но уже нового поколения. И на этот раз оказаться безальтернативным подключаемым гибридом.

Связка ДВС и электромотора, по мнению руководства компании, должна обеспечить машине хорошее сочетание эффективности и проходимости по бездорожью без ущерба для запаса хода и расхода топлива.

Напомним, подключаемый гибрид Outlander выдает пиковую мощность в 250 лошадиных сил и 450 Нм, а также оснащается батареей емкостью 20 кВт/ч, обеспечивая кроссоверу запас хода на электротяге до 84 километров (по циклу WLTP).

Появление нового Mitsubishi Delica ждут до конца 2025 года.