ДомойАвтоновости сегодняШестое поколение Mitsubishi Delica будет исключительно гибридным

Шестое поколение Mitsubishi Delica будет исключительно гибридным

Минивэн унаследует силовую установку у кроссовера Outlander

Текст: Михаил Романченко
s 01 DELICA F 240710 SO 1

Слухи о скором запуске нового, шестого по счету поколения внедорожного минивэна Mitsubishi Delica набирают обороты, а японская пресса постепенно раскрывает об этом проекте все новые подробности.

Недавно местный журнал «BestCar» выпустил свежий номер, в котором показал, как может выглядеть новая «Делика», а теперь этот же издание поделилось о ней первыми техническими сведениями.

По информации японских инсайдеров, Delica D:6 будет представлять собой минивэн с кроссоверными задатками, футуристичным внешним видом и подключаемой гибридной системой. 

Mitsubishi DX Concept 12
Концепт-кар Mitsubishi D:X 2023

В основу внешнего вида машины должен лечь прототип D:X, дебютировавший в прошлом году на выставке Tokyo Motor Show, но серийный вариант новинки обещает немного отличаться от концепта.

Может быть интересно

Актуальная Delica, продающаяся с 2007 года, базируется на кроссовере Outlander и оснащается 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 145 л.с. В паре с ним функционирует АКПП и система полного привода. 

Снимок экрана 2024 06 10 в 09.25.04 1
Рендер нового поколения Mitsubishi Delica (2025)

В следующей генерации знаменитый минивэн Mitsubishi может разделить платформу с тем же Outlander, но уже нового поколения. И на этот раз оказаться безальтернативным подключаемым гибридом.

Связка ДВС и электромотора, по мнению руководства компании, должна обеспечить машине хорошее сочетание эффективности и проходимости по бездорожью без ущерба для запаса хода и расхода топлива. 

Напомним, подключаемый гибрид Outlander выдает пиковую мощность в 250 лошадиных сил и 450 Нм, а также оснащается батареей емкостью 20 кВт/ч, обеспечивая кроссоверу запас хода на электротяге до 84 километров (по циклу WLTP).

Появление нового Mitsubishi Delica ждут до конца 2025 года. 

Источник:BestCar
Фото:BestCar

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+