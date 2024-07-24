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Mitsubishi Delica D:6: в Японии ждут, когда проекту дадут «зеленый свет»

Внедорожный минивэн близок к официальному анонсу

Текст: Михаил Романченко
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Актуальное поколение минивэна Mitsubishi Delica (D:5) дебютировало в январе 2007 года. В ноябре 2018-го автомобиль претерпел серьезную модернизацию с большим количеством хоть и незначительных, но изменений. В прошлом году Mitsubishi привезла на выставку в Японию концепт-кар D:X, который по слухам, станет прообразом новой Delica D:6. 

Как сообщает местная пресса, интерес к проекту среди японцев оказался на столько высок, что все они ждут не только запуска этой модели в продажу, а даже официального анонса старта его разработки.

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Журнал «Best Car» пишет о том, что официального подтверждения планов по выпуску новой Delica от Mitsubishi пока не было. Тем не менее на то, что такой автомобиль есть в списке готовящихся к созданию, намекает недавний тизер (изображение ниже), на котором присутствует некий минивэн с высоким кузовом. 

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Инсайдеры утверждают, что машина действительно будет близка по дизайну к прототипу D:X Concept, а также получит рамную конструкцию кузова.

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За возможности на бездорожье в ней будет отвечать фирменная система полного привода S-AWC, а под капотом расположится гибридная силовая установка, которую автомобиль позаимствует у кроссовера Outlander.

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Если планы Mitsubishi подтвердятся, то новая Delica увидит свет ориентировочно в конце 2025-го – начале 2026 года. 

Источник:Best Car
Фото:Mitsubishi

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