Новый Nissan GT-R R36 показан на неофициальных рендерах

В линейке Nissan определенно нет недостатка в легендарных моделях. Но некоторым из них уже пришла пора переходить в новое поколение. Так, к примеру, ближайшая смена генераций ждет внедорожник Patrol, а следующей крупной спортивной премьерой считается GT-R (R36).

Независимый дизайнер из Мексики Наото Кобаяси (в соцсетях известный как _nao.what_) долгое время работал стажером и в Volkswagen, но при этом является фанатом Nissan. Накануне он выпустил серию рендеров, показывающих его видение новой генерации GT-R.

При проектировании изображений следующей генерации популярного спорткара «Ниссан» художник черпал вдохновение с концепта Hyper-Force, представленного в 2023 году. Машина получила такие же очертания кузова, но в деталях заметно отличается от официального шоу-кара.

Так, к примеру, автомобилю достались фары в виде очень узких линий, соединенных между собой светодиодной полосой. Бампер обзавелся крупными вертикальными воздухосборниками по бокам, а посередине него оказался размещен логотип Nissan.

Отличительной черты кормы GT-R R36, созданного благодаря компьютерной графики, стали встроенные в крышку багажника фонари с пиксельной графикой, состоящие из четырех полуокружностей. Кроме них виртуальная машина получила массивный диффузор и футуристичные колесные диски.

Подробностей о технической части проекта пока немного, но есть информация, что новый GT-R будет полностью электрическим.

Автомобиль хотят оснастить современными твердотельными батареями, которые обеспечат ему быструю зарядку и высокий запас хода, а также укомплектовать его мощными электромоторами. Суммарная отдача электрических двигателей должна превысить отметку в 1300 л.с.

Официальная премьера нового Nissan GT-R (R36) должна состояться ориентировочно в 2028 году.