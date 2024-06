Назван самый надежный двигатель BMW в истории: он ставится даже в «Тойоту»

Считается что слова «BMW» и «надежность» – несовместимы. Однако даже баварскому автопроизводителю иногда удается создать кое-что почти идеального качества, которое затем попадает под капот самых популярных моделей компании и даже других автопроизводителей, в том числе Toyota.

Издание «CarBuzz» назвало самый надежный двигатель компании BMW за всю его историю. И таким силовым агрегатом оказался мотор с индексом B58. Журналисты авторитетного зарубежного автомобильного портала утверждают, что всего за 9 лет этот ДВС доказал свою прочность, мощность и безотказность, а также способность встать в один ряд с легендарным Toyota 2JZGTE.

Более того, именно этот мотор получал награду «WardsAuto Best Engines», присуждаемую лучшим двигателям, на протяжении четырех лет: в 2016-м, 2016-м, 2019-м и 2020-м годах. Двигатель известен по таким актуальным моделям BMW как: BMW M340i и BMW 540i, а также других автопроизводителей, включая Morgan Plus Six и Ineos Grenadier.

Мотор оказался настолько удачным, что даже Toyota решила отбросить репутационные риски и поставить его под капот «топовой» версии возрожденного спорткара GR Supra (аналог BMW Z4), где тот выдает 340 лошадиных сил.

Впрочем, есть у этого двигателя и минусы. Несмотря на общую прочность и надежность B58, он, как и все моторы, подвержен недостаткам, хотя конструкция двигателя, как правило, не является проблемой.

B58 требует регулярного качественного обслуживания, чтобы оставаться в форме, а большинство неисправностей, происходят из-за неправильного следования этому принципу.

В список возможных поломок этого мотора эксперты включили: неисправность прокладок клапанной крышки и головки блока цилиндров, потерю охлаждающей жидкости, а также разрушение масляного фильтра.