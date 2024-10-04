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Cupra выпустит новый кроссовер Raval

Опубликованы рендеры перспективной новинки испанского суббренда VW и раскрыты подробности

Текст: Алексей Шмидт
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Одной из самых ожидаемых новинок испанского бренда Cupra в ближайшем будущем станет субкомпактный кроссовер, известный как Raval. Барселонская компания собирается представить его в 2025 году и рассчитывает, что машина за счет своей цены сможет навязать конкуренцию другим моделям из своего сегмента.

Портал «Motor1» пофантазировал на тему дизайна этой модели, а также раскрыл о ней свежие подробности.

Журналисты считают, что в линейке марки Cupra кроссовер Raval займет место электрокара базового уровня. Машина будет иметь прочную связь с Volkswagen ID.2 в техническом плане, но внешне сможет отличиться собственными дизайнерскими решениями.

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Представленный на рендере автомобиль основан на шпионских фотографиях прототипов этой модели, а также на одноименной концепции 2023 года. Передняя часть кроссовера выполнена в стиле последних моделей Cupra, таких как Tavascan и Terramar с доминирующей треугольной темой, кузов выполнен нарочито угловатым особенно сбоку, а также выделяется крупными колесными арками и рельефными задними крыльями.

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Внутри Cupra Raval должен унаследовать часть элементов, которые можно увидеть в модели VW ID.2all. Речь идет о 10,9-дюймовом мониторе комбинации приборов и 12,9-дюймовом центральном экране информационно-развлекательной системы. 

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В основе машины будет лежать платформа VW MEB Entry, а приводить в движение кроссовер предстоит электродвигателю, установленному на передней оси. Ожидается, что его мощность превысит отметку в 226 лошадиных сил, а запас хода составит около 450 км.

Одним из самых важных элементов нового Cupra Raval должна стать его цена, которая, по слухам, будет колебаться в диапазоне 25-30 тысяч евро или 2,6-3,1 миллиона рублей по действующему курсу.

В продажу в Европе новинка поступит в 2025 году.

Фото:Motor1

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