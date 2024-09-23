Новый BMW X5 2026: раскрыт дизайн и технические подробности

BMW X5 уже давно является эталоном для роскошных кроссоверов среднего размера, устанавливая стандарт мощности, стиля и технологий на все более переполненном рынке. Теперь, когда на горизонте появилась модель следующей генерации, BMW, похоже, готова снова поднять планку, представив более острую и утонченную версию X5.

Замеченный недавно рядом с обновленным 7-Series, проходящим испытания в Германии и Италии, кроссовер готовится вернуть себе корону в качестве одного из лучших роскошных представителей класса. Журналисты «CarsCoops», взяв за основу фотографии закамуфлированных прототипов этой модели, избавили их от маскировки и раскрыли о машинах неизвестные до сегодняшнего дня подробности.

Дизайнеры американского портала предполагают, что X5 воплотит в своем экстерьере новое смелое направление баварского автопроизводителя, в котором современные нотки будут пересекаться с элементами его культовых моделей из 70-х и 80-х.

Спереди машине достанется переосмысленная радиаторная решетка с двумя «ноздрями», окруженная удлиненными блоками фар и горизонтальными ДХО, которые своим видом буквально кричат: «обратите на нас внимание».

Контурный капот с центральным углублением придаст машине целеустремленную осанку, тогда как мускулистые крылья по бокам, заимствованные у нового X3, вместят в себе порт для зарядки, предназначенный для гибридных и полностью электрических силовых установок.

Сзади новый X5 сможет похвастать более монолитным квадратным видом, что станет существенным отходом от его предшественников, а по бокам машине достанутся дверные ручки, установленные заподлицо.

Другие изменения в BMW X5 должны включить в себя в заметно перекроенный салон, где появится изогнутая панель, состоящая из 12,3-дюймового цифрового дисплея мультимедийной системы и 14,9-дюймового информационно-развлекательного экрана, а также множество передовых премиальных функций.

Что касается «техники», то здесь пока вопросов больше, чем ответов. Ожидается, что новый «икс пятый» будет придерживаться нынешней платформы CLAR, что позволит выпускать его как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электрическими силовыми агрегатами.

В арсенал машины должны войти как гибридные и подключаемые гибридные установки, так и, возможно, даже исключительно электрические моторы. Мощность автомобиля будет варьироваться в пределах 375 – 593 лошадиных сил, а в полностью электрической модификации запас хода нового X5 сможет составить примерно 475 км.

Главными конкурентами баварского бестселлера, премьеру которого ждут осенью 2026 года, станут Audi Q7, Volvo XC90, Mercedes-Benz GLE, Range Rover Sport, Porsche Cayenne и другие представители этого класса.