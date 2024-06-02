Новый большой кроссовер Porsche впервые показали во всей красе

Штутгартский производитель спортивных автомобилей Porsche работает над новым большим кроссовером, который должен занять место флагмана бренда. Пару месяцев назад «паркетник» выехал на первые тесты, а теперь независимые дизайнеры показали, как он может выглядеть без какого-либо камуфляжа.

Художники с голландского портала «AutoWeek» с помощью фотошопа очистили от маскировки кузова прототипов нового кроссовера Porsche, которые сейчас проходят испытания под заводским индексом K1, продемонстрировав, чего ждать от дизайна машины в серийном варианте.

Авторы изображений уверены, что речь будет идти о вседорожнике с электрическим приводом. На это намекают фары, которые своей формой напоминают оптику Taycan и Macan EV, а также задняя часть кузова с минималистичной прямолинейной светотехникой, характерной для «батарейных» моделей Porsche.

В основу новинки должна лечь платформа SSP Sport от VW, а размеры машины оказаться одними из самых крупных в гамме компании. Это позволит разместить внутри кроссовера три ряда сидений, на которых смогут расположиться до семи человек.

Никаких технических подробностей о проекте, разумеется, пока нет. Автомобиль находится в статусе секретной модели и раскроется только ближе к своей официальной премьере, которая запланирована ориентировочно на конец 2025 года.