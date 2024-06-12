Porsche выпустит новый большой кроссовер: как он будет выглядеть

С начала этого лета компания Porsche приступила к активным тестам нового кроссовера, который должен занять место флагманского в SUV-гамме немецкого автопроизводителя. Все это привело к тому, что в Сети появилось многочисленное количество шпионских фотографий прототипа этой модели.

Известный в автомобильной среде дизайнер с ником «Avarvarii» соблазнился этими снимками и решил показать, как будет выглядеть такой вседорожник без камуфляжа.

Эксперт по компьютерной графике утверждает, что вероятность полного совпадения показанного на его рендере дизайна нового кроссовера Porsche с серийной моделью составляет 75 процентов. Так что существует определенный шанс, что в итоге машина будет выглядеть немного иначе.

Как можно заметить на изображении, новый флагман SUV-линейки штутгартской компании должен унаследовать у нового Macan EV продолговатые фары и короткий «нос», тогда как его профиль будет напоминать «старые» Cayenne.

Технические детали о проекте еще не раскрыты, но известно, что автомобиль собираются сделать электрическим, расположив под его полом емкую тяговую батарею.

В качестве архитектуры машина задействует платформу SSP Sport, разработанную Volkswagen, а в салоне кроссовера подготовят места для семи человек.

Официальный дебют новинки Porsche запланирован на конец следующего года.