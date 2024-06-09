Очень агрессивный маркетинг: Porsche платит по 400 тысяч рублей тем, кто пересаживается с Tesla на Taycan

Не так давно Porsche обновила электромобиль Taycan EV, представив в нем множество стильных и технологических изменений. Все они должны были сделать машину более привлекательной, чем ее нестареющий конкурент Tesla Model S. Но, похоже, этого оказалось недостаточно и теперь немцы включили режим агрессивного маркетинга.

Как пишет портал «Cars Direct», в США Porsche обещает платить каждому, кто пересядет с Tesla на Taycan EV в рамках лизинговых сделок до 4 тысяч 500 долларов, что эквивалентно сумме в 400 тысяч рублей по текущему курсу.

Интересный момент заключается в том, что технически получить такой приятный бонус смогут все, кто не владеет сейчас Porsche. Но, очевидно, что программа «Welcome To Porsche Conquest Lease Program» в первую очередь нацелена на тех, кто сейчас арендует именно Tesla Model S.

Деньги на руки решившим сменить Tesla на Porsche автовладельцам не дадут. Их включат в лизинговые платежи.

Фактическая сумма будет зависеть от того, какой период аренды машины остался по контракту. Самый максимальный бонус (4500 долларов или 400 тысяч рублей) достанется тем, у кого эти цифры варьируются в пределах 91-180 дней.

Информация о том, сколько людей уже воспользовались этой программой, пока не афишируется.