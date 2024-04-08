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Porsche выпустит новый флагманский кроссовер: как он будет выглядеть

Машину представят через 3 года

Текст: Алексей Шмидт
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В 2002 году компания Porsche вывела на рынок крупный «паркетник» Cayenne. Спустя 22 года немецкий автопроизводитель вернулся к этому проекту, но уже в виде электрического кроссовера, который будет ориентирован на семейное использование. 

Машине предстоит занять место флагманской модели в гамме «Порше». Как он может выглядеть продемонстрировало французское издание «Automobile-Magazine» во главе с дизайнером Дидье Риком.

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На рендерах новый Porsche, который пока не получил официального названия и проходит по заводской документации под индексом K1 и Landjet, выглядит как длинный универсал с приподнятым клиренсом.

Его передняя часть выполнена на манер современных моделей компании, силуэт реализован с использованием чистых линий, а корма выделяется большим блоком сквозных фонарей, растянувшихся через всю пятую дверь. 

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Длина нового кроссовера «Порше» превысит 5 метров, а внутренняя компоновка должна оказаться близкой к той, что сегодня на рынке предлагает BMW X7. 

Машину разработают на архитектуре PPE. «Тележка» предполагает возможность использования емких батарей до 100 кВт/ч, что обеспечит автомобилю дальность хода до 700 километров. 

Что касается мощности, в качестве электромотора новинка Porsche, скорее всего, получит двигатель с отдачей в 700 л.с. в базовой версии и 1000 лошадиных сил в «топе». 

Презентация нового флагманского электрического кроссовера «Порше» состоится в 2027 году. 

Фото:Automobile-Magazine

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