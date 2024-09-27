Американский дилер смотал пробег на автомобилях на 22,5 миллиона километров

Скрутка пробега является тяжким преступлением во многих странах. И США здесь не исключение. Но даже там дилеры умудряются заниматься этой процедурой не боясь наказания.

Как пишет издание «CarsCoops», в штате Индиана начался суд над сетью автосалонов KBB Auto Sales, которая, как утверждается в иске, скрутили цифры на одометрах по меньшей мере на 216 автомобилях, а затем продали их клиентам.

Хуже всего для нарушителей закона оказалось то, что это были не просто небольшие отмотки, а масштабные, которые в общей сложности составили более 14 миллионов миль или 22 миллиона 530 тысяч 816 километров.

Чтобы представить это ошеломляющую цифру – расстояние до Луны составляет 384 тысячам 400 км, поэтому комбинированная скрутка пробега дилером оказалась эквивалента 29 полетам на спутник Земли и обратно.

В материалах суда говорится, что дилерский центр покупал машины на аукционах, а затем значительно занижал их пробег путем замены комбинации приборов, либо с помощью инструмента скрутки одометров.

Нарушителю закона грозит судебный запрет на продолжение деятельности, тройное возмещение ущерба потерпевшим, гражданские штрафы и выплата расходов на ведение слушаний, понесенных истцами.