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Toyota хочет выпустить спортивный автомобиль для широких масс

Он увидит свет в 2026 или 2027 году

Текст: Михаил Романченко
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Новые слухи, пришедшие из Японии, говорят, что Toyota начала разработку нового небольшого спортивного автомобиля, который расположится на ступеньку ниже GT86. Спорткар должен оказаться самым дешевым в гамме компании и навязать конкуренцию Mazda MX-5.

В основу машины должна лечь концепция S-FR, впервые продемонстрированная на автосалоне в Токио в 2015 году. Проект реализуют усилиями сразу трех автопроизводителей: Toyota, Daihatsu и Suzuki, а в самой «Тойоте» его рассматривают как возрожденный MR2.

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Прототип образца 9-летней давности S-FR представлял собой увлекательный легкий спортивный автомобиль с переднемоторной компоновкой и задним приводом, но до серийного производства он так и не дошел. 

По данным «BestCarWeb», теперь его подвергли широкому пересмотру, но размеры концепта должны сохраниться (длина будет равна примерно 3,8-метрам). Аналогичные машины, но с собственным дизайном подготовят также Daihatsu и Suzuki.

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Под капотом бюджетного спорткара хотят расположить 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, максимальная мощность которого составит примерно 152 лошадиные силы. 

В качестве сроков появления нового компактного заднеприводного спортивного автомобиля Toyota, Daihatsu и Suzuki называют 2026 или 2027 год. 

Источник:BestCarWeb

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