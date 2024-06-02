Toyota хочет выпустить спортивный автомобиль для широких масс

Новые слухи, пришедшие из Японии, говорят, что Toyota начала разработку нового небольшого спортивного автомобиля, который расположится на ступеньку ниже GT86. Спорткар должен оказаться самым дешевым в гамме компании и навязать конкуренцию Mazda MX-5.

В основу машины должна лечь концепция S-FR, впервые продемонстрированная на автосалоне в Токио в 2015 году. Проект реализуют усилиями сразу трех автопроизводителей: Toyota, Daihatsu и Suzuki, а в самой «Тойоте» его рассматривают как возрожденный MR2.

Прототип образца 9-летней давности S-FR представлял собой увлекательный легкий спортивный автомобиль с переднемоторной компоновкой и задним приводом, но до серийного производства он так и не дошел.

По данным «BestCarWeb», теперь его подвергли широкому пересмотру, но размеры концепта должны сохраниться (длина будет равна примерно 3,8-метрам). Аналогичные машины, но с собственным дизайном подготовят также Daihatsu и Suzuki.

Под капотом бюджетного спорткара хотят расположить 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, максимальная мощность которого составит примерно 152 лошадиные силы.

В качестве сроков появления нового компактного заднеприводного спортивного автомобиля Toyota, Daihatsu и Suzuki называют 2026 или 2027 год.