Новое поколение Nissan Narava собирается бросить вызов Toyota Hilux

Текущая, третья генерация Nissan Navara в 2024 году отметит 10-летний юбилей. В преддверии этого события автомобиль пережил финальный рестайлинг. Впрочем, в новом поколении машину ждет кардинальный пересмотр дизайна и технической философии, что должно позволить «Наваре» оказаться гораздо успешнее на рынке, чем его предшественнику и даже, возможно, подобраться к бестселлеру Toyota Hilux.

Накануне президент по планированию Nissan Франсуа Байи заявил, что следующее поколение Nissan Navara будет гораздо более конкурентноспособным на рынке. В нем компания постарается исправить все ошибки уходящей модели, а также присмотреться к более прибыльному кусочку этого рынка.

Ключевым замечанием к актуальной «Навара» считается ее задняя подвеска с винтовыми пружинами в версии с двойной кабиной, работа которой под нагрузкой становится гораздо хуже, чем без нее.

Топ-менеджер Nissan утверждает, что инженеры компании знают об этой проблеме и постараются не повторить свою ошибку.

Ранее сообщалось, что следующая «Навара» окажется побратимом с Mitsubishi L200/Triton. Все версии этого пикапа, напомним, оснащены рессорной подвеской, которая, скорее всего переберется и в родственный Nissan.

Вместе с ней новая Navara должна унаследовать у «Митсубиши» буксировочную способность в 3,5-тонны, а также систему полного привода с возможностью переключения передач в высоком и низком диапазоне.

Под капотом новинки, скорее всего, расположится тот же 2,4-литровый 4-цилиндровый твин-турбированный турбодизель мощностью до 204 л.с. и 470 Нм, что и в L200/Triton, а пару ему составят аналогичная 6-скоростная МКПП или 6-диапазонная АКПП.

Премьера новой генерации пикапа «Навара» должна состояться до конца 2026 года.