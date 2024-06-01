ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Leaf больше не будет хэтчбеком: первые изображения

Новый Nissan Leaf больше не будет хэтчбеком: первые изображения

Его премьеру ждут в 2025 году

Текст: Алексей Шмидт
Nissan Leaf 2025nissan nissanleaf nissanleaf2026 nissanleaf2025 electricvehicle carrendering 2

Компания Nissan вывела на мировой рынок электромобиль Leaf в 2010 году, сделав из этой модели пионера такого вида техники. За годы продаж автомобиль продемонстрировал отличные продажи, но с 2018 года они стали резко падать. Виной этому Nissan считает появление на рынке модели Tesla Model 3, которая отобрала у японцев львиную долю клиентов. Но сдаваться «ниссановцы» не намерены и уже готовят ответ американскому производителю.

Накануне в Сети появились первые рендерные изображения нового поколения Nissan Leaf, которые нарисовали с оглядкой на свежие слухи о том, что эта модель превратится из хэтчбека в электрический кроссовер.

Nissan Chill Out FR 3 4
Концепт-кар Nissan Chill-Out 2021

В основу машины должен лечь концепт-кар Chill-Out образца 2021 года (на фото выше). Тот кроссовер спроектировали на архитектуре CMF-EV, на которой были созданы Nissan Ariya и электрический Renault Megane.

Судя по рендерам, серийному Leaf достанется тот же дизайн, что и шоу-кару, представленному 3 года назад, но с более привычными чертами.

Может быть интересно

К примеру, машина получит аналогичную светотехнику с длинной LED-полосой под капотом и штрихами по бокам, между которыми расположится основной блок фар и заглушка решетки радиатора.

Nissan Leaf 2025nissan nissanleaf nissanleaf2026 nissanleaf2025 electricvehicle carrendering 1 1
Рендер нового поколения Nissan Leaf

Бампер будет на четверть черным и обзаведется горизонтальными ламелями, дизайн колесных дисков станет проще, в левом крыле расположится лючок для зарядки батареи, а двери обзаведутся наружными зеркалами и обычными ручками, которые у концепт-кара Chill-Out отсутствовали в принципе. 

Ожидается, что длина Nissan Leaf нового поколения будет равна 4,4-метрам, но кузов машины окажется гораздо выше, чем у актуального хэтчбека. 

О «технике» новинки пока ничего неизвестно, но, скорее всего, автомобиль унаследует у своего старшего родственника в лице Nissan Ariya полноприводную систему E-4ORCe. 

Дебют новой генерации «Лиф» запланирован на следующий год. 

Фото:@Enhance_Cars

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+