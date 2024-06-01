Новый Nissan Leaf больше не будет хэтчбеком: первые изображения

Компания Nissan вывела на мировой рынок электромобиль Leaf в 2010 году, сделав из этой модели пионера такого вида техники. За годы продаж автомобиль продемонстрировал отличные продажи, но с 2018 года они стали резко падать. Виной этому Nissan считает появление на рынке модели Tesla Model 3, которая отобрала у японцев львиную долю клиентов. Но сдаваться «ниссановцы» не намерены и уже готовят ответ американскому производителю.

Накануне в Сети появились первые рендерные изображения нового поколения Nissan Leaf, которые нарисовали с оглядкой на свежие слухи о том, что эта модель превратится из хэтчбека в электрический кроссовер.

Концепт-кар Nissan Chill-Out 2021

В основу машины должен лечь концепт-кар Chill-Out образца 2021 года (на фото выше). Тот кроссовер спроектировали на архитектуре CMF-EV, на которой были созданы Nissan Ariya и электрический Renault Megane.

Судя по рендерам, серийному Leaf достанется тот же дизайн, что и шоу-кару, представленному 3 года назад, но с более привычными чертами.

К примеру, машина получит аналогичную светотехнику с длинной LED-полосой под капотом и штрихами по бокам, между которыми расположится основной блок фар и заглушка решетки радиатора.

Рендер нового поколения Nissan Leaf

Бампер будет на четверть черным и обзаведется горизонтальными ламелями, дизайн колесных дисков станет проще, в левом крыле расположится лючок для зарядки батареи, а двери обзаведутся наружными зеркалами и обычными ручками, которые у концепт-кара Chill-Out отсутствовали в принципе.

Ожидается, что длина Nissan Leaf нового поколения будет равна 4,4-метрам, но кузов машины окажется гораздо выше, чем у актуального хэтчбека.

О «технике» новинки пока ничего неизвестно, но, скорее всего, автомобиль унаследует у своего старшего родственника в лице Nissan Ariya полноприводную систему E-4ORCe.

Дебют новой генерации «Лиф» запланирован на следующий год.